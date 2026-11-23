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जहरीले जीवों की दस्तक से दहशत, गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुश्किलसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा।सेक्टर ईटा-1 के डी ब्लॉक में प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट के स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है, जिस ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाना था, वहां आज कूड़े-कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसके चलते आसपास रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा जमा होने से दिनभर तेज बदबू उठती रहती है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध के कारण लोग खिड़की-दरवाजे बंद रखने को मजबूर हैं। सबसे गंभीर समस्या कूड़े के ढेर से निकलने वाले सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव हैं, जो आसपास के घरों में पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर परिवारों में डर बना हुआ है। निवासियों ने प्राधिकरण से जल्द कूड़ा हटवाने और नियमित सफाई कराने की मांग की है।कोटकूड़े से उठने वाली दुर्गंध ने लोगों का घरों में रहना मुश्किल कर दिया है। लोग बदबू के कारण घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक खोलने से कतराते हैं। संजय भाटी, सेक्टर ईटा-1कूड़े के ढेर से कई बार सांप और बिच्छू निकल चुके हैं। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। दीपक भाटी, सेक्टर ईटा-1कूड़े से उठने वाली बदबू के कारण लोग अपने घरों की खिड़कियां तक नहीं खोल पाते हैं। दुर्गंध के चलते घरों में रहना मुश्किल हो गया है। पीताम्बर, सेक्टर ईटा-1ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना और वातावरण को स्वच्छ रखना है, लेकिन यहां कूड़ा डालकर इसे डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। मोहित, सेक्टर ईटा-1