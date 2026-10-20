Noida News: गरबा-डांडिया की धूम, आज मां दुर्गा को विदाई

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सेक्टर-26 स्थित नोएडा कालीबाड़ी में पूजा, दर्पण विसर्जन और प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम होंगे। सेक्टर-137 में भी महोत्सव के समापन पर पूजा-अर्चना और विसर्जन की तैयारियां की गई हैं। विज्ञापन

सेक्टर-34 स्थित अरावली अपार्टमेंट के सेंट्रल पार्क में मंगलवार को धार्मिक समिति और आरडब्ल्यूए की ओर से माता की चौकी आयोजित की गई। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन में डांडिया-गरबा महोत्सव के दौरान कन्या पूजन हुआ। सेक्टर-26 स्थित नोएडा कालीबाड़ी में महानवमी पर पुष्पांजलि, हवन और कुमारी पूजा की गई। सेक्टर-सी ब्लॉक स्थित रजत विहार में महिला मंडल की ओर से सिंदूर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें दुर्गा पूजन, आरती और गरबा-डांडिया हुआ। विज्ञापन विज्ञापन

सेक्टर-61, 62, 82, 126, 128 और 150 समेत कई अन्य सेक्टरों में भी दुर्गा पूजा आयोजित की गई। सेक्टर-25 स्थित जलवायु विहार और सेक्टर-50 की सप्तऋषि संघ की ओर से भी पूजा महोत्सव हुआ। बंगीय दुर्गा पूजा समिति ने सेक्टर-150 में आयोजन किया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि-विधान से मां दुर्गा की आराधना की। सेक्टर-26 स्थित नोएडा कालीबाड़ी में पूजा, दर्पण विसर्जन और प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम होंगे। सेक्टर-137 में भी महोत्सव के समापन पर पूजा-अर्चना और विसर्जन की तैयारियां की गई हैं।सेक्टर-34 स्थित अरावली अपार्टमेंट के सेंट्रल पार्क में मंगलवार को धार्मिक समिति और आरडब्ल्यूए की ओर से माता की चौकी आयोजित की गई। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन में डांडिया-गरबा महोत्सव के दौरान कन्या पूजन हुआ। सेक्टर-26 स्थित नोएडा कालीबाड़ी में महानवमी पर पुष्पांजलि, हवन और कुमारी पूजा की गई। सेक्टर-सी ब्लॉक स्थित रजत विहार में महिला मंडल की ओर से सिंदूर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें दुर्गा पूजन, आरती और गरबा-डांडिया हुआ।सेक्टर-61, 62, 82, 126, 128 और 150 समेत कई अन्य सेक्टरों में भी दुर्गा पूजा आयोजित की गई। सेक्टर-25 स्थित जलवायु विहार और सेक्टर-50 की सप्तऋषि संघ की ओर से भी पूजा महोत्सव हुआ। बंगीय दुर्गा पूजा समिति ने सेक्टर-150 में आयोजन किया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि-विधान से मां दुर्गा की आराधना की।

नोएडा। शहर में 100 से अधिक स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के साथ नौ दिन तक चले दुर्गा पूजा महोत्सव का बुधवार को समापन होगा। पंडालों में मां की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को सेक्टर-50, सेक्टर-75 और सेक्टर-137 की कई सोसाइटियों में गरबा नाइट का आयोजन हुआ। सेक्टर-110 स्थित लोटस पनाश सोसाइटी में बैंड की धुन पर निवासी थिरकते नजर आए। वहीं, सेक्टर-108 में महिलाओं ने गुजराती वेशभूषा में गरबा किया। इस दौरान गायकों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया।