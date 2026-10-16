Noida News: रोडरेज में छात्र पर चाकू से हमला, 4 पर केस दर्ज

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दनकौर (संवाद)।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास रोडरेज के विवाद में एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर शुक्रवार शाम चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली के मयूर विहार निवासी चमन प्रकाश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा स्वयं यादव गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। 13 अक्टूबर की रात यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह कार से घर लौट रहा था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर दूसरी कार सवार ने उसकी कार में टक्कर मार दी। विरोध करने पर आरोपी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत गंभीर होने पर ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी