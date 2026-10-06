Noida News: फुटबॉल टूर्नामेंट में चार मुकाबले
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:54 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:54 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल, नोएडा में चल रहे 19वें शहीद कैप्टन विजयंत थापर मेमोरियल इंटर स्कूल बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन चार मुकाबले खेले गए। पहले मैच में मेजबान आर्मी पब्लिक स्कूल ने इंडस वैली स्कूल को 2-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में समरविले स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने आर्मी पब्लिक स्कूल, शंकर विहार को 5-0 से मात दी। तीसरे मैच में एस्टर पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने कैंब्रिज स्कूल को 3-0 से पराजित किया। वहीं, चौथे मुकाबले में समरविले स्कूल, नोएडा ने इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-0 से एकतरफा जीत दर्ज की। खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबलों में शानदार तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
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