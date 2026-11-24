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यमुना सिटी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिनती के दस लोग भी नहीं हैं। लोगों से ज्यादा तो यहां पर सुरक्षाकर्मी व स्टाफ हैं। सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर मंगलवार को वायरल वीडियो में एक युवक यह दावा कर रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक एयरपोर्ट पर गिनती के दस लोग भी नहीं हैं, आखिर इस एयरपोर्ट का राजस्व कैसे पूरा होता होगा। सवाल करते हुए युवक ने आगे कहा कि ये शायद पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसपर इतने कम यात्री नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह भी ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवक ने एयरपोर्ट के खाली पड़े टर्मिनल का दृश्य दिखाया था।