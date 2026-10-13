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Noida News: छात्राओं को किया जागरूक

Tue, 13 Oct 2026 06:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:25 PM IST
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Female students were made aware.
दनकौर (संवाद)।
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एसडीआरवी कॉलेज में कोतवाली की मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं के लिए जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। इसमें महिला अपराधों, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और वन स्टॉप सेंटर 181 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर पंपलेट वितरित किए गए।
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