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Noida News: युवकों पर मारपीट कर बाइक लूटने का आरोप

Tue, 20 Oct 2026 08:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:16 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले फैक्टरी कर्मी ने दो युवकों पर मारपीट कर बाइक लूटने का आरोप लगाया है। बुलंदशहर निवासी जीतू सिंह सूरजपुर की कुछ फैक्ट्रियों में अग्निशमन उपकरण लगाने का काम करता हैं। वर्तमान में वह सेक्टर पाई-4 में किराये का कमरा लेकर रहते हैं। 16 अक्टूबर को परी चौक से होंडा चौराहा होकर पाई-4 के पास पहुंचा तभी पीछे से आए दो बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। जब तक वह संभल पाते, आरोपी उसकी बाइक लेकर भाग गए। वहीं प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि घटना वाले दिन वह शराब के नशे में था। घटना के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है। उसे खुद नहीं पता कि बाइक कहां पर छोड़ कर आया था।
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