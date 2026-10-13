Noida News: नाबालिग किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

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ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की है। तहरीर के अनुसार किशोरी 6 अक्तूबर की सुबह घर से बिना किसी को बताए चली गई। आरोप है कि पुत्री पहले एक स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ पढ़ने वाला एक युवक, जिसका नाम आका है। अक्सर उससे बातचीत करता था। पिता को शक है कि वही युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो