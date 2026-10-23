Noida News: जेसीबी की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर में 12 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे एक कार सवार की गाड़ी में सामने से आ रही तेज रफ्तार जेसीबी ने टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव लालपुर निवासी राकेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 अक्टूबर की रात वह अपनी कार से खुर्जा से जेवर की ओर जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही जेसीबी ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनकी कार को काफी नुकसान हुआ। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।