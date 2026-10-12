Noida News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक घायल

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जेवर कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक के घायल हो गया। प्रार्थी रहीश निवासी खतिवान मोहल्ला ने पुलीस को दी शिकायत में बताया कि 11 अक्टूबर रविवार की शाम लगभग 5:30 उनका पुत्र कामिल दयानतपुर रोड स्थित अपने मैरिज होम रॉयल फार्म हाउस जा रहा था। इसी दौरान तहसील तिराहे की तरफ से लापरवाही और तेजी से आ रही कार ने उनके बेटे को टक्कर मार दी। आरोप है कि कार सवार जुनैद, नावेद, सादाब और सईद निवासी खातिवान ने उनके बेटे को टक्कर मारने के बाद उसे धमकी दी हैं। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है।