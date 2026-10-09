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Noida News: मुआवजे को लेकर किसानों का धरना जारी

Fri, 09 Oct 2026 07:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:28 PM IST
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farmers protest against gov
-- किसान जल्द शुरू करेंगे भूख हड़ताल और जेल भरो आंदोलन
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यमुना सिटी। जेवर के गांव दयानतपुर में यमुना एक्सप्रेसवे के 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड में आबादी के निस्तारण की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 71वें दिन भी जारी रहा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और यमुना विकास प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक 60 मीटर सर्विस रोड का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही भूख हड़ताल और जेल भरो आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। किसानों ने कहा कि जमीनें 7 फीसदी भूखंड के वादे पर ली गई थीं। इस दौरान राकेश कुमार, वीरपाल सिंह, सोनपाल सिंह, सूबेदार सिंह और ओमवीर समेत काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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