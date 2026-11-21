माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-45 के सदरपुर में शुक्रवार शाम एक युवक ने घर में फंदा लगा लिया। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य पास में आयोजित खाटू श्याम की भजन संध्या में शामिल होने गए थे। घर लौटने पर कमरे में युवक का शव लटका देखकर परिजनों के होश उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को युवक के मोबाइल फोन में एक वीडियो भी मिला है, जिसमें वह आत्महत्या करते हुए दिखाई दे रहा है। मृतक की पहचान सदरपुर निवासी अजय सैनी के रूप में हुई है।अजय के भाई उमेश सैनी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के पास आयोजित खाटू श्याम की भजन संध्या में शामिल होने गए थे। अजय उस समय घर पर अकेला था। कुछ देर बाद परिवार के लोग वापस लौटे तो कमरे में अजय का शव पंखे से लटका मिला। जांच के दौरान परिजनों को अजय के मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला। हालांकि, वीडियो में उसने कोई बात नहीं कही है। पुलिस ने मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की। पुलिस जांच कर रही है।