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यमुना सिटी। गलगोटियास विश्वविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 'द पेंटा ग्रैंड 2026' का शुभारंभ हुआ। पांच दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 61वीं कैवलरी और राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल समेत देश की करीब 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें 200 से अधिक घुड़सवार और 100 से ज्यादा घोड़े अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। गलगोटियास इक्वेस्ट्रियन क्लब और उत्तर प्रदेश राज्य इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के संयुक्त आयोजन में राष्ट्रीय इक्वेस्ट्रियन टेंट पेगिंग क्वालिफायर और उत्तर प्रदेश हॉर्स शो हो रहे हैं। इसमें सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के साथ स्कूल-कॉलेजों के खिलाड़ी भी शामिल हैं। टेंट पेगिंग में घुड़सवार तेज गति से दौड़ते घोड़े पर सवार होकर सटीक निशाना लगाते हैं। इंडियन टेंट पेगिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मेजर जनरल एनएस राजपुरोहित (सेवानिवृत्त) ने कहा कि इस खेल में गति और निशाने की सटीकता अहम है। विश्वविद्यालय के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने कहा कि आयोजन से विद्यार्थियों को अनुशासन, टीमवर्क और घोड़ों की देखभाल समझने का अवसर मिलेगा।

संवाद न्यूज एजेंसी