Noida News: मोबाइल टावर पर लगने वाले उपकरण बरामद

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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के हजरत पुर गांव को जाने वाले रास्ते पर जांच के दौरान पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से तीन मोबाइल टावरों के आरआर यू उपकरण, चार बैटरी जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है नकदी बरामद की गई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि गाजियाबाद के हिंडन विहार निवासी कयूम मंसूरी के पास मोबाइल टावर पर लगने वाला उपकरण बरामद किया। पुलिस आरोपी को पकड़कर कोतवाली ले गई। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही से चार बैटरी, तीन आरआर यू उपकरण जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है बरामद किया गया है।