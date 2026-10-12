Noida News: आगरा पहुंची जिम्स में डॉक्टर को थप्पड़ मारने की गूंज, रेजिडेंट डॉक्टरों ने जताया विरोध

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएन मेडिकल कॉलेज), आगरा की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रति एकजुटता जताई है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।