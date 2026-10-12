Noida News: आगरा पहुंची जिम्स में डॉक्टर को थप्पड़ मारने की गूंज, रेजिडेंट डॉक्टरों ने जताया विरोध

Noida News: आगरा पहुंची जिम्स में डॉक्टर को थप्पड़ मारने की गूंज, रेजिडेंट डॉक्टरों ने जताया विरोध
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:23 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:23 PM IST
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- डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निष्पक्ष जांच की मांग, बोले- सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएन मेडिकल कॉलेज), आगरा की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रति एकजुटता जताई है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
डिस्चार्ज समरी को लेकर हुआ था विवाद : जानकारी के अनुसार, जिम्स में डिस्चार्ज समरी को लेकर महिला डॉक्टर पल्लवी और एक नर्स के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान डॉक्टर राहुल सिंह ने हस्तक्षेप किया तो उनकी भी नर्स से बहस हो गई। आरोप है कि कहासुनी के दौरान नर्स नीतू ने डॉक्टर राहुल सिंह को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद डॉक्टर राहुल सिंह की तहरीर पर नर्स नीतू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा की आरडीए ने घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने के साथ लागू कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विशाल लोधी और उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने जिम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता जताते हुए संबंधित अधिकारियों से समय पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएन मेडिकल कॉलेज), आगरा की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रति एकजुटता जताई है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
डिस्चार्ज समरी को लेकर हुआ था विवाद : जानकारी के अनुसार, जिम्स में डिस्चार्ज समरी को लेकर महिला डॉक्टर पल्लवी और एक नर्स के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान डॉक्टर राहुल सिंह ने हस्तक्षेप किया तो उनकी भी नर्स से बहस हो गई। आरोप है कि कहासुनी के दौरान नर्स नीतू ने डॉक्टर राहुल सिंह को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद डॉक्टर राहुल सिंह की तहरीर पर नर्स नीतू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा की आरडीए ने घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने के साथ लागू कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विशाल लोधी और उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने जिम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता जताते हुए संबंधित अधिकारियों से समय पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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