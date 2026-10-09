फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsfg

Noida News: पूर्व मैनेजर पर हमले और डेटा चोरी का आरोप

Fri, 09 Oct 2026 09:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:15 PM IST
विज्ञापन
dsfg
ग्रेटर नोएडा। अल्फा-2 मार्केट में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित ने अपने ही कार्यालय के मैनेजर पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया हैं। बीटा-2 थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अल्फा-2 वाल्मीकि कुमार साहनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 4 अक्तूबर की शाम अल्फा-2 मार्केट में विवेक रंजन ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी कार्यालय में मैनेजर था। उसकी महत्वपूर्ण बिजनेस डेटा, व्हाट्सऐप पूछताछ व लीड्स तक पहुंच थी। कार्यालय की जांच में ये सब गायब मिले। आरोपी कार्यालय के खर्च के लिए रखी करीब 20 से 25 हजार रुपये की नकदी भी ले गया। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed