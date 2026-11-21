Noida News: सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरडब्ल्यूए और निवासियों के बीच विवाद
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 08:06 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 08:06 PM IST
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फोटो
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- सेक्टर-20 में गेट बंद रखने पर विवाद, आरडब्ल्यूए ने निवासी पर अभद्रता का आरोप लगाया
; कई सेक्टरों में मारपीट तक की नौबत
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरडब्ल्यूए और निवासियों की बीच ठनी हुई है। रात को गेट बंद करने को लेकर अक्सर विवाद की नौबत आ जाती है, विवाद मारपीट तक में तब्दील हो जाता है। एक तरफ निवासियों का कहना है कि रात में 10:00 बजे के बाद गेट बंद होने से सेक्टर में प्रवेश को लेकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर आरडब्ल्यूए का कहना है कि उन्हीं की सुरक्षा नजरिए से गेट बंद रखना जरूरी है।
सेक्टरों में इस मामले को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। बृहस्पतिवार की रात करीब 10:00 बजे सेक्टर-20 में गेट बंद होने को लेकर आरडब्ल्यूए और एक निवासी आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ निवासी ने गेट बंद करने का विरोध जताया, वहीं आरडबल्यूए का दावा है कि उन्होंने सुरक्षा नजरिए से गेट बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन निवासी गेट खुला रहने पर अमादा रहा और उनके साथ गाली गलौच और अभद्रता करने का प्रयास किया। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की है। घटना होने पर आरडब्ल्यूए पर नाकामी का आरोप लगता है, लेकिन सेक्टर-62 रजत विहार सी ब्लॉक के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुखदेव शर्मा का कहना है कि जब निवासियों के हित में ही रात में गेट बंद रखने का फैसला लिया जाए तो सिर्फ कुछ निवासियों को परेशानी होती है, जो विरोध करते हैं।
सुरक्षा की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए पर, नियम लागू करना चुनौती
सेक्टर-20 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश वर्मा ने बताया कि सेक्टर की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए जीबीएम के दौरान यह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए कि सेक्टर के मुख्य गेट रात 10:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक के लिए बंद किए जाएंगे। सुरक्षाकर्मी भी सेक्टर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही आगे का निर्णय लेंगे।
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पहले भी आ चुके हैं विवाद के मामले
सेक्टरों में गेट बंद खोलने को लेकर मारपीट, विवाद के पिछले मामले
-8 जुलाई : सेक्टर-116 : गेट नंबर पांच पर गार्ड ने कुछ युवकों को रोका, विवाद बढ़ने पर युवकों ने गार्ड को पीटा।
-2 मई : रजत विहार, सेक्टर-62 : कार से बैरियर तोड़ दिया और गार्ड के साथ मारपीट की
-19 फरवरी : विशटाउन, सेक्टर-134 : निवासियों के लिए निर्धारित लेन से जाने से रोकने पर गार्ड के साथ मारपीट हुई।
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सेक्टर में आठ गेट हैं, रात 12:00 बजे सात गेट बंद कर दिये जाते हैं, सिर्फ चार नंबर गेट खुला रहता है। - हरीश वर्मा, सेक्टर 20, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष
हमारे सेक्टर में एक ही गेट है, लेकिन रात को गेट बंद करने को लेकर कुछ अराजक तत्व विरोध करते हैं। -सुखदेव शर्मा, सेक्टर 62, रजत विहार बी ब्लॉक
गेट बंद होने का निर्णय निवासियों की सहमति से ही होता है, लेकिन कुछ लोग ही इसको लेकर आपत्ति जताते हैं। -केके जैन, महासचिव, फोनरवा
निवासियों की सुरक्षा जरूरी है। गेट बंद होने के बाद नाम बताकर ही प्रवेश दिया जाता है। -दिगंबर सिंह, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सेक्टर 108
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- सेक्टर-20 में गेट बंद रखने पर विवाद, आरडब्ल्यूए ने निवासी पर अभद्रता का आरोप लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरडब्ल्यूए और निवासियों की बीच ठनी हुई है। रात को गेट बंद करने को लेकर अक्सर विवाद की नौबत आ जाती है, विवाद मारपीट तक में तब्दील हो जाता है। एक तरफ निवासियों का कहना है कि रात में 10:00 बजे के बाद गेट बंद होने से सेक्टर में प्रवेश को लेकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर आरडब्ल्यूए का कहना है कि उन्हीं की सुरक्षा नजरिए से गेट बंद रखना जरूरी है।
सेक्टरों में इस मामले को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। बृहस्पतिवार की रात करीब 10:00 बजे सेक्टर-20 में गेट बंद होने को लेकर आरडब्ल्यूए और एक निवासी आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ निवासी ने गेट बंद करने का विरोध जताया, वहीं आरडबल्यूए का दावा है कि उन्होंने सुरक्षा नजरिए से गेट बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन निवासी गेट खुला रहने पर अमादा रहा और उनके साथ गाली गलौच और अभद्रता करने का प्रयास किया। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की है। घटना होने पर आरडब्ल्यूए पर नाकामी का आरोप लगता है, लेकिन सेक्टर-62 रजत विहार सी ब्लॉक के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुखदेव शर्मा का कहना है कि जब निवासियों के हित में ही रात में गेट बंद रखने का फैसला लिया जाए तो सिर्फ कुछ निवासियों को परेशानी होती है, जो विरोध करते हैं।
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सुरक्षा की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए पर, नियम लागू करना चुनौती
सेक्टर-20 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश वर्मा ने बताया कि सेक्टर की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए जीबीएम के दौरान यह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए कि सेक्टर के मुख्य गेट रात 10:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक के लिए बंद किए जाएंगे। सुरक्षाकर्मी भी सेक्टर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही आगे का निर्णय लेंगे।
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पहले भी आ चुके हैं विवाद के मामले
सेक्टरों में गेट बंद खोलने को लेकर मारपीट, विवाद के पिछले मामले
-8 जुलाई : सेक्टर-116 : गेट नंबर पांच पर गार्ड ने कुछ युवकों को रोका, विवाद बढ़ने पर युवकों ने गार्ड को पीटा।
-2 मई : रजत विहार, सेक्टर-62 : कार से बैरियर तोड़ दिया और गार्ड के साथ मारपीट की
-19 फरवरी : विशटाउन, सेक्टर-134 : निवासियों के लिए निर्धारित लेन से जाने से रोकने पर गार्ड के साथ मारपीट हुई।
सेक्टर में आठ गेट हैं, रात 12:00 बजे सात गेट बंद कर दिये जाते हैं, सिर्फ चार नंबर गेट खुला रहता है। - हरीश वर्मा, सेक्टर 20, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष
हमारे सेक्टर में एक ही गेट है, लेकिन रात को गेट बंद करने को लेकर कुछ अराजक तत्व विरोध करते हैं। -सुखदेव शर्मा, सेक्टर 62, रजत विहार बी ब्लॉक
गेट बंद होने का निर्णय निवासियों की सहमति से ही होता है, लेकिन कुछ लोग ही इसको लेकर आपत्ति जताते हैं। -केके जैन, महासचिव, फोनरवा
निवासियों की सुरक्षा जरूरी है। गेट बंद होने के बाद नाम बताकर ही प्रवेश दिया जाता है। -दिगंबर सिंह, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सेक्टर 108