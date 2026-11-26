विज्ञापन





यमुना सिटी (संवाद)।

विशेष परियोजना फॉर इक्विटी के तहत जेवर ब्लॉक संसाधन केंद्र और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में मीना मंच का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें शिक्षकों को लैंगिक समानता, बाल अधिकार, आत्मसम्मान, बाल सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम, एमएचएम कॉर्नर, प्रगति के पंख और अरमान मॉड्यूल की जानकारी दी गई। करण सिंह, महेश कुमार, ज्योतिर्मय पांडेय और पायल भारती ने सत्र संचालित किया। डीसी विनय प्रकाश सिंह ने कहा कि मीना मंच बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम है।

फोटो...