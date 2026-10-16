फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Digital LED X-ray technology introduced at Dadha CHC

Noida News: डाढ़ा सीएचसी में डिजिटल एलईडी एक्स-रे तकनीक शुरू

Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST
विज्ञापन
Digital LED X-ray technology introduced at Dadha CHC
अब एक क्लिक पर स्क्रीन पर दिखेंगा दांतों का हाल
विज्ञापन

नितेश कुमार


ग्रेटर नोएडा। दांतों की बीमारियों की जांच और इलाज को आसान बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां गांधी जयंती के अवसर पर पारंपरिक फिल्म आधारित एक्स-रे के स्थान पर डिजिटल एलईडी एक्स-रे तकनीक की सुविधा शुरू की गई। इससे न केवल दांतों की जांच में सहूलियत मिल रही है, बल्कि मरीज भी स्क्रीन पर अपने दांतों की स्थिति देख पा रहे हैं। सीएचसी में रोजाना करीब 30 से 35 मरीज दांतों की जांच और उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।


दरअसल, पहले दांतों की जांच के लिए पारंपरिक फिल्म आधारित एक्स-रे किया जाता था। इसमें फिल्म खराब होने या खो जाने की आशंका बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में मरीज को दोबारा एक्स-रे कराना पड़ सकता था। डिजिटल तकनीक से अब एक्स-रे की तस्वीर को कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे मरीज के पुराने रिकॉर्ड को लंबे समय तक संभालकर रखने और जरूरत पड़ने पर दोबारा देखने में आसानी होगी। सीएचसी की दंत चिकित्सक डॉ. विभा कुशवाहा का कहना है कि सीएचसी में इस सुविधा के शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को दांतों की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ स्थानीय स्तर पर मिल रहा है। रोजाना 30 से 35 मरीजों के पहुंचने के कारण यह सुविधा दंत चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। जांचें डिजिटल होने से दांतों की जांच में इलाज के लिए विजिबिलिटी काफी सही हुई हैं। वहीं, मरीज को समझाना भी आसान हो गया हैं।
विज्ञापन

डॉ. विभा का कहना है कि सीएचसी में स्थापित डिजिटल एक्स-रे सिस्टम को लैपटॉप से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से एक्स-रे की तस्वीर स्क्रीन पर देखी जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed