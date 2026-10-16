Noida News: महिला के साथ मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

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दादरी (संवाद)। जारचा कोतवाली क्षेत्र के छौलस की मडैया गांव में घर में घुसकर एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। घायल महिला ने कोतवाली में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र के छौलस की मडैया गांव में महिला जागृति परिवार के साथ रहती हैं। उनके घर पर गांव का ही चिंटू उर्फ सुनील कुमार जबरन घर में घुस आया। मारपीट के बाद शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। इसके बाद वह भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है।