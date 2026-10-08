Noida News: टेलीग्राम-वॉट्सऐप से बिछाया जाल, पांच लोगों के 34 लाख की ठगी

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- टेलीग्राम-वॉट्सऐप पर संपर्क कर निवेश कराया, एपीके फाइल डाउनलोड कराकर दो खातों से रकम उड़ाईमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। नोएडा में साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीके अपनाकर पांच लोगों से कुल 34 लाख रुपये ठग लिए। किसी को शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया तो किसी को क्रेडिट कार्ड और पेंशन कार्ड बनवाने का लालच दिया गया। ठगों ने टेलीग्राम और वॉट्सऐप के जरिए भरोसे में लेकर रकम ट्रांसफर कराई, जबकि दो मामलों में एपीके फाइल डाउनलोड कराकर मोबाइल में सेंध लगाई और बैंक खातों से रकम उड़ा ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।।सेक्टर-121 निवासी एक शख्स बैंककर्मी हैं। उनके पास एक मार्च को खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। आरोपी ने पहले कुछ टास्क पूरे कराए और बदले में सौरभ के खाते में रकम भेजी। इससे उन्हें आरोपी पर भरोसा हो गया। इसके बाद निवेश पर दोगुना रिटर्न मिलने का झांसा देकर एक एप पर पंजीकरण कराया गया। आरोप है कि 12 मार्च तक उनसे करीबरुपये ट्रांसफर करा लिए गए। रकम निकालने की कोशिश करने पर ठगों ने टैक्स के नाम पर और पैसे मांगे। रकम नहीं देने पर खाता फ्रीज करने की धमकी दी और बाद में बातचीत बंद कर दी।सेक्टर-27 निवासी युवक को टेलीग्राम के जरिए पहले ऑनलाइन टास्क दिए गए। बाद में निवेश के नाम पर उनसे करीब