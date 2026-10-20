फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: अवैध खनन व कब्जे का विरोध करने पर किसानों पर हमला

Tue, 20 Oct 2026 08:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:27 PM IST
विज्ञापन
dfsg
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

दनकौर। यमुना सिटी के चपरगढ़ गांव में बिल्डर और खनन माफियाओं के जमीन पर कब्जे और अवैध खनन का विरोध करने पर पीड़ित किसानों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। किसी तरह जान बचाकर भागे किसानों ने जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह और पुलिस कमिश्नर समेत आलाधिकारियों को शिकायत देकर सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।


पीड़ित किसान जगदीश, सतवीर, तेजवीर, बिंदर आदि का आरोप है कि चपरगढ़ गांव की जमीन पर एक बिल्डर काम कर रहा है। यह हिस्सा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भी नहीं किया गया है और राजस्व रिकॉर्ड में आज भी मूल किसानों के नाम दर्ज है। किसानों का कहना है कि उन्हें इस भूमि का कोई मुआवजा व अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर ने पिछले 10 वर्षों से बिना कोई लीज रेंट दिए जमीन पर अवैध रूप से बैरिकेडिंग कर रखी है। किसानों ने शिकायत में बताया कि बिल्डर द्वारा खनन माफियाओं के साथ साठगांठ करके उनकी जमीन से यमुना रेत और मिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से कराया जा रहा है। रविवार को जब पीड़ित किसान अपनी जमीन पर गए, तो पुलिस मौजूदगी के सामने ही उन पर हमला कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed