Noida News: रात में घर से निकली 13 वर्षीय छात्रा, 21वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

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- इकलौती बेटी की मौत से परिवार में कोहराम, महागुन मायवुड्स सोसाइटी में हुआ हादसामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित महागुन मायवुड्स सोसाइटी में 13 वर्षीय किशोरी ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि मोबाइल फोन चलाने की लती कक्षा आठवीं की छात्रा ने मां की डांट से नाराज होकर जान दी है। हालांकि बिसरख कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चलाने वाली लत के कारण डांट से आत्महत्या की बात से इंकार किया है। पुलिस का कहना है शव का पोस्टमॉर्टम करा मामले की जांच कर रही है।मूलरूप से फर्रुखाबाद निवासी प्रदीप सिसोदिया नोएडा के सेक्टर-63 स्थित एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। वर्तमान में सेक्टर-16 सी गौड़ सिटी-2 महागुन मायवुडस सोसाइटी में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी प्रियांशी (13) मंथन स्कूल में कक्षा आठवीं की छात्रा थी। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे उन्हें पुत्री के नीचे गिरने की जानकारी मिली। वहीं पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को थाना बिसरख में मेमो के माध्यम से सूचना मिली कि 13 वर्षीय बच्ची को मृत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि किशोरी सोसाइटी की 21वीं मंजिल से नीचे गिरी थी। किशोरी माता-पिता की इकलौती संतान थी। परिवार सोसाइटी की चौथी मंजिल पर रहता है। बृहस्पतिवार देर रात करीब 3:15 बजे किशोरी घर से बिना बताए बाहर निकली। इसके बाद वह लिफ्ट से सीधे 21वीं मंजिल पर पहुंची। वहां लॉबी वाले हिस्से से उसने छलांग लगा दी। घटना के बाद नीचे गिरने से किशोरी की मौत हो गई।