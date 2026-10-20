Noida News: गांव के ही युवकों पर मारपीट का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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नोएडा (संवाद)। याकूबपुर गांव में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर फेज-2 पुलिस ने गांव के ही अनुज कुमार, धनंजय कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, याकूबपुर निवासी अमित ने शिकायत में बताया कि रविवार को गली नंबर-10 के पास आरोपियों और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।