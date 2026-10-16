फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgsfdg

Noida News: प्लॉट योजना के नाम पर ठगी के आरोपी को नहीं मिली राहत

Fri, 16 Oct 2026 06:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:14 PM IST
विज्ञापन
dfgsfdg
- अदालत ने कहा, मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं, संगठित आर्थिक अपराध से जुड़ा
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की फर्जी भूखंड योजना के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के मामले में अदालत ने आरोपी अमनप्रीत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ थाना फेज-1 नोएडा में प्राथमिकी दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी अंकित शर्मा ने 21 मार्च 2025 को मधुर सहगल, अर्चना थापा और अमनप्रीत सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। उनका आरोप है कि उनकी पत्नी विधि शर्मा ने जुलाई 2021 में यमुना प्राधिकरण की प्लॉट योजना के नाम पर बनी वेबसाइट पर पंजीकरण कराया था।

वादी ने पत्नी और माता के नाम 150-150 गज के दो प्लॉट के लिए 15-15 हजार रुपये, कुल 30 हजार रुपये ऑनलाइन जमा किए। 29 जुलाई 2021 को लकी ड्रा का नतीजा आया, जिसमें विधि शर्मा के नाम प्लॉट निकलने की सूचना मिली। अगले दिन वादी सेक्टर 4 स्थित ट्रस्टार इंफ्रासोल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पहुंचे। वहां कथित रूप से मधुर सहगल, अर्चना थापा और अमनप्रीत सिंह ने आवंटन की बधाई दी। उन्होंने एक साल में सात किस्तों में कुल 24 लाख रुपये जमा करने को कहा और भुगतान के बाद कब्जा देने का वादा किया। वादी ने पांच किस्तों में एनईएफटी के जरिये कुल 18,03,750 रुपये कंपनी के खाते में जमा किए। बाद में प्राधिकरण कार्यालय जाने पर पता चला कि प्राधिकरण ने पीपीपी मॉडल के तहत इस कंपनी के साथ कोई योजना जारी ही नहीं की थी। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को राहत देने से मना कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed