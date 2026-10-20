Noida News: दशहरा मेले में उमड़ी भीड़, कई घंटे शहर में रेंगता रहा ट्रैफिक

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नोट- फोटो हैं।-ट्रैफिक पुलिस ने प्रभावी करवाया डायवर्जन, वाहनों के दबाव से वैकल्पिक रास्ते भी हुए जाममाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दशहरा मेले में उमड़ी भीड़ के चलते मंगलवार की शाम कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी। सेक्टर-21 ए नोएडा स्टेडियम और सेक्टर-62 पार्क के आसपास दोपहर बाद से ही वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। वाहन चालक जगह-जगह फंसे नजर आए और यातायात रात दस बजे के बाद ही सामान्य हो पाया। बुधवार को भी मूर्ति विसर्जन के चलते नो-एंट्री जोन का समय शाम 5 बजे से 11 बजे तक रहेगा।दशहरा पर बड़े आयोजनों और मेले को देखते हुए यातायात पुलिस ने पिछले वर्षों की तरह इस बार भी डायवर्जन योजना बनाई थी। नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर चार की तरफ जाने वाले रास्ते मंगलवार से ही बंद कर दिए गए थे। मंगलवार को बाकी रास्ते बंद करने के साथ डायवर्जन दोपहर दो बजे से प्रभावी कर दिया गया। शाम करीब पांच बजे स्टेडियम के चारों ओर रास्तों पर भीड़ बढ़ गई। सबसे ज्यादा दिक्कत नोएडा स्टेडियम के आसपास के इलाकों में हुई। सेक्टर-12 मेट्रो अस्पताल रास्ता, सेक्टर-19 टेलीफोन एक्सचेंज से स्टेडियम चौराहे के दोनों तरफ और सेक्टर-57 चौराहे से 12-12-56 तिराहा जैसे मार्ग प्रभावित रहे। सेक्टर-11 झुंडपुरा सहित अन्य रास्तों पर भी वाहनों की लंबी लाइनें देखी गईं। इनमें कई रास्ते डायवर्जन के चलते विकल्प के तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुझाए गए थे।