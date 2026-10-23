Noida News: बाबा श्याम के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें खाटू श्याम बाबा के जयकारे गूंजे। गायक संजय मित्तल, शीतल पांडे और श्रीजी सखी ने भजनों की प्रस्तुति दी। बाबा श्याम के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला महोत्सव के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।