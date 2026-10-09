Noida News: श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का किया वर्णन

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के जाहरवीर मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन व्यास अर्जुन ने श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंग सुनाए। उन्होंने सुदामा चरित्र, भगवान श्रीकृष्ण की 16108 शादियों और परीक्षित मोक्ष की कथाएं बताईं। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया। व्यास अर्जुन ने बताया कि यह मित्रता सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। सुदामा चरित्र के माध्यम से श्रद्धालुओं को सच्ची मित्रता का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, भगवान श्रीकृष्ण के विवाहों से जुड़ी कथाएं भी सुनाई गईं। राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग भी श्रद्धालुओं को बताया गया। कथा के जरिये धर्म, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का महत्व समझाया गया।