Noida News: दिल्ली डायनामाइट्स बनी वीसीएल चैंपियन, टूटा मराठाज का सपना

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा इंडोर स्टेडियम में छह अक्तूबर से जारी वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) का फाइनल मुकाबला शुक्रवार रात को खेला गया। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली डायनामाइट्स ने शानदार वापसी करते हुए खिताब जीता। पहले सेट में पिछड़ने के बाद दिल्ली की टीम ने लगातार तीन सेट जीतकर पहले सीजन में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पिछले दो सप्ताह से चैंपियनशिप के लिए आठ टीमें संघर्ष कर रही थी। विजेता टीम को दो करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिली, जबकि उपविजेता एम्पेरिया मराठाज को एक करोड़ रुपये दिए गए।एम्पेरिया मराठाज ने दमदार शुरुआत करते हुए पहला सेट 25-22 से जीता। हालांकि, दिल्ली की टीम ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए 25-19 से जीत दर्ज की। तीसरा सेट दोनों टीमों के बीच कड़े संघर्ष का गवाह बना। लेकिन अंत में दिल्ली ने 31-29 से सेट अपने नाम किया। चौथे सेट में दिल्ली ने 25-19 से जीत दर्ज कर खिताब जीत लिया। दिल्ली से शुभम चौधरी को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, एसआर शिवराजन को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।