Noida News: नोएडा में कुलांचे भरेंगे कानपुर से लाए गए हिरण

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नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-91 डियर पार्क के लिए 69 हिरणों की मांग शासन को भेजीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-91 बायोडायवर्सिटी पार्क में डियर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क के लिए हिरण लाने की तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने पहले चरण में लखनऊ और कानपुर चिड़ियाघर से 69 हिरणों की मांग की है। प्राधिकरण ने प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें लखनऊ चिड़ियाघर से बारहसिंगा और कानपुर चिड़ियाघर से बार्किंग डियर (काकड़) की मांग की गई है। अन्य प्रजातियों के नर व मादा हिरण भी शामिल हैं। डियर पार्क 30 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। इसे मुख्य वन्यजीव वार्डन और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मंजूरी मिल चुकी है। पार्क का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों को वन्यजीवों से जोड़ना है। यह दुर्लभ प्रजाति के हिरणों को देखने का नया केंद्र प्रदान करेगा।हिरण लखनऊ व कानपुर से लाए जाएंगे-नोएडा के इस हिरण पार्क में कुल 23 नर और 46 मादा वन्य जीव लाए जाएंगे। इनमें 3 नर व 6 मादा ब्राउ एंटलर्ड डियर कानपुर, इसी अनुपात में दोनों चिड़ियाघर से 9 हॉग डियर (पाढ़ा), लखनऊ चिड़ियाघर से 9 बारहसिंगा, 9 इंडियन एंटीलोप्स जैसे काले हिरण, चिंकारा और चौसिंगा दोनों चिड़ियाघर से, लखनऊ से 9 चित्तीदार हिरण, दोनों जगहों से 9 सांभर और 9 बार्किंग डियर की मांग की गई है।19 करोड़ रुपये लागत अनुमानित, 9 बाड़े बनाए जा रहेप्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक डियर पार्क व सनसेट सफारी 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसमें हिरण के 9 बाड़े बन रहे हैं। हर बाड़े में अलग-अलग प्रजाति के हिरण रखे जाने हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी बाड़ों को जंगल के स्वरूप में विकसित किया जाएगा। आगे अफ्रीकी हिरण जब आएंगे तो उनके बाड़े को अलग रूप से तैयार किया जाएगा। परियोजना की निर्माण लागत करीब 19 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि दिसंबर तक पार्क का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ व कानपुर चिड़ियाघर से जो हिरण लाए जाने हैं उनको लेकर पत्राचार किया गया है।