Noida News: मृतकों की संख्या पांच हुई, बृहस्पतिवार तड़के मिले दो और महिलाओं के शव

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-मलबे से निकले कुछ शवों के अवशेष, उसको जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखा सुरक्षित-मृतकों में मकान मालिक अनवर की बहन व बेटी शामिल, पुलिस ने अनवर पर दर्ज किया मामला-हादसे में गुलअफशां नामक गर्भवती महिला व उसकी चार साल की बेटी की भी हो गई मौत-मासूम का शव बुरी तरह कुचला हुआ मिला, 12 साल की लड़की की नहीं हो पाई पहचान