Noida News: डीसीपी ने संभाला कार्यभार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:04 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:04 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। डीसीपी ग्रेनो श्रवण कुमार सिंह ने मंगलवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने कार्यालय में एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई और बेहतर पुलिसिंग के लिए निर्देश दिए। डीसीपी सेंट्रल नोएडा प्रवीण रंजन सिंह ने सोमवार को ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था। ब्यूरो
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