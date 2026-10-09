Noida News: कांशीराम की पुण्यतिथि पर दलित प्रेरणा में उमड़ी भीड़

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नोएडा। कांशीराम की पुण्यतिथि पर दलित प्रेरणा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने कांशीराम और डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्थल पर पर्यटकों का भी दिनभर आना-जाना लगा रहा।बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष लख्मी सिंह ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस कारण नोएडा से बड़ी संख्या में लोग लखनऊ पहुंचे थे। हालांकि, अन्य स्थानीय लोग भी हर साल की तरह दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे। सभी ने कांशीराम की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही, स्थल पर लिखी गई उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें भी पढ़ीं।दलित प्रेरणा स्थल के प्रबंधक ने बताया कि शुक्रवार को पर्यटकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया था। आमतौर पर यहां आने के लिए टिकट लेना पड़ता है। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी और यातायात डायवर्जन लागू किया गया था। इसके बावजूद सुबह और शाम के समय यातायात का दबाव बना रहा, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।