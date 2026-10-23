यूपी बोर्ड: दिसंबर तक कोर्स, जनवरी में रिवीजन

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नोएडा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा कराने की तैयारी चल रही है। स्कूल दिसंबर तक कोर्स पूरा करना की योजना बना रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले दोहराव और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। स्कूलों के अनुसार, जनवरी में रिवीजन कक्षाएं शुरू कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी की शुरुआत में प्रस्तावित हैं। सेक्टर- 12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की वरिष्ठ लेक्चरार डॉ ऋतु सिंह ने बताया कि जनवरी में नियमित पढ़ाई के साथ रिवीजन और मॉडल पेपर हल कराने पर जोर रहेगा। विद्यार्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास भी कराया जाएगा, ताकि वे परीक्षा के दौरान समय का बेहतर प्रबंधन कर सकें। ब्यूरो