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Noida News: पंडाल का निर्माण शुरू

Sun, 04 Oct 2026 07:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:36 PM IST
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Construction of the pandal begins.Construction of the pandal begins.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी-1 सोसाइटी में दुर्गा महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा समिति ने रविवार से लेक व्यू पार्क में पंडाल का निर्माण शुरू कर दिया। इस बार पंडाल पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ की तर्ज पर बनेगा। पंडाल को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से कारीगरों को बुलाया गया है। समिति के महासचिव समीर चटर्जी ने कहा कि 10 वर्षों में पूजा समिति ने श्रद्धा, सहयोग और एकजुटता के साथ अपनी यात्रा पूरी की है। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ समिति ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है।
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