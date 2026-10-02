Noida News: कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:15 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:15 PM IST
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फोटो
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-56 सामुदायिक केंद्र में पितृपक्ष के दौरान श्री राम रसायन सेवा संस्थान की ओर से श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर से मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भजन-कीर्तन और मंगल गीत गाए। कथा के पहले दिन वृंदावन धाम से आए भागवताचार्य साथ ही राम रसायन सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष कौशिक ने श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया।
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-56 सामुदायिक केंद्र में पितृपक्ष के दौरान श्री राम रसायन सेवा संस्थान की ओर से श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर से मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भजन-कीर्तन और मंगल गीत गाए। कथा के पहले दिन वृंदावन धाम से आए भागवताचार्य साथ ही राम रसायन सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष कौशिक ने श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया।