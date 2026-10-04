फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Colonies in flood-prone areas to get electricity connections; hunger strike ends on the 28th day.

Noida News: डूब क्षेत्र की कॉलोनियों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, 28वें दिन भूख हड़ताल समाप्त

Sun, 04 Oct 2026 08:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:50 PM IST
विज्ञापन
Colonies in flood-prone areas to get electricity connections; hunger strike ends on the 28th day.
पुलिस और विद्युत निगम के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहमति जताई
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-123 में 28 दिनों से जारी डूब क्षेत्र के लोगों की भूख हड़ताल रविवार को समाप्त हो गई। पुलिस और विद्युत निगम के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहमति जताते हुए धरना समाप्त कराया। भारतीय किसान परिषद के बैनर तले लोग डूब क्षेत्र में बिजली बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने बताया कि चोटपुर, बहलोलपुर समेत डूब क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। अधिकारियों ने बिजली कनेक्शन की मांग को स्वीकृति दे दी है। अब निवासियों को अवैध तरीके से बिजली नहीं लेनी पड़ेगी। ढाई लाख से अधिक लोगों को अब वैध तरीके से बिजली कनेक्शन मिलेगा।
विज्ञापन

धरना स्थल पर एडीसीपी मनीषा सिंह, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता (तकनीकी) वैभव मिश्रा और अधिशासी अभियंता (वाणिज्यिक) मोहित गोयल पहुंचे और भूख हड़ताल खत्म कराई। अधीक्षण अभियंता उमेश सिंह यादव ने बताया कि अभी तक डूब क्षेत्र में दिए जा रहे अस्थायी कनेक्शन के लिए लगभग आठ रुपये प्रति यूनिट की दर थी। अब डूब क्षेत्र के निवासियों को 5.50 रुपये से सात रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इससे निवासियों को कम दर पर बिजली मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed