विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा (संवाद)।

दादरी कठेहरा रोड स्थित ग्राउंड में महागौरी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित श्रीराम कथा के पांचवें दिन भगवान श्रीराम के धनुष भंग और माता सीता के स्वयंवर का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक पंडित विनोद महाराज ने कथा का भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर किया। धनुष भंग का प्रसंग सुनते ही पंडाल में श्रीराम के जयकारे गूंज उठे।

फोटो -