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Noida News: प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया

Fri, 23 Oct 2026 07:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:05 PM IST
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Celebrated Pran Pratishtha festival
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। छोटी मिलक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शुक्रवार को भगवान चित्रगुप्त का तृतीय प्राणप्रतिष्ठा उत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया। इसके बाद हवन, आरती और प्रसाद वितरण हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आयोजन में चित्रांश परिवार के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में नजर आया। आयोजक चित्रांश परिवार ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और सभी के सुख-समृद्धि की कामना की।
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