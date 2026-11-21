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ग्रेटर नोएडा। सिग्मा-3 गोलचक्कर पर तेज रफ्तार कार ने एक टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में टैक्सी में सवार महिला को चोटें आईं। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से भाग गया। बीटा-2 थाना पुलिस ने टैक्सी चालक की तहरीर पर शुक्रवार को अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। एटा निवासी राजेश कुमार टैक्सी चालक है। 16 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे वह नोएडा के सेक्टर-104 से एक महिला सवारी को लेकर बैनेट यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मडैया गोलचक्कर सिग्मा-3 पर कार के चालक ने टक्कर मार दी। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो