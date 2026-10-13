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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Bridge widened and road construction completed on the route from the 60-meter road to Rabupura.

Noida News: 60 मीटर रोड से रबूपुरा जाने वाले रास्ते पर पुल चौड़ा, सड़क निर्माण पूरा

Tue, 13 Oct 2026 06:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:14 PM IST
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Bridge widened and road construction completed on the route from the 60-meter road to Rabupura.
60 मीटर रोड से रबूपुरा जाने वाले रास्ते पर पुल का चौड़ीकरण और सड़क निर्माण पूरा हुआ। संवाद
फोटो-
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-संकरे पुल और तीखे मोड़ से हादसों का रहता था खतरा, जाम से भी मिलेगी राहत
यमुना सिटी (संवाद)। 60 मीटर रोड से रबूपुरा जाने वाले रास्ते पर स्थित पुल का चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कार्य मंगलवार को पूरा हो गया। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले पुल संकरा होने और तीखा मोड़ होने के कारण यहां हादसों का खतरा बना रहता था। बड़े वाहनों के गुजरने पर जाम भी लग जाता था। पिछले कई महीनों से पुल का चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। पुल पर रोड़ी-बजरी बिखरी रहती थी और सड़क ऊबड़-खाबड़ थी। इससे राहगीरों को परेशानी होती थी। सबसे अधिक दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों को होती थी, जिन्हें असमतल रास्ते से संभलकर गुजरना पड़ता था। पुल के पास रास्ता संकरा होने के साथ मोड़ करीब 90 डिग्री का था। ऐसे में तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते थे, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता था। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के निकलने पर अन्य वाहनों को रुकना पड़ता था और जाम लग जाता था। अब निर्माण कार्य पूरा होने से आवागमन सुगम होने और वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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