नोएडा-ग्रेनो की हवा में घुलने लगा 'जहर': दूसरे दिन भी हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, कल बारिश के आसार

आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार

मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में कल हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चलेंगी इससे मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यह स्थिति बन रही है। इसके अलावा अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर हल्की बारिश के साथ मौसम में बदलाव संभव है। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके साथ ही जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। हवाओं की रफ्तार 8 किमी प्रतिघंटा रही और आर्द्रता 67 प्रतिशत दर्ज की गई।

