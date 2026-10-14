नोएडा-ग्रेनो की हवा में घुलने लगा 'जहर': दूसरे दिन भी हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, कल बारिश के आसार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर के 14 दिनों में नोएडा को सिर्फ एक दिन अच्छी हवा मिली। 7 दिन येलो और 6 दिन ऑरेंज जोन में एक्यूआई दर्ज हुआ।
विस्तार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्तूबर के 14 दिनों में नोएडा वासियों को महज एक दिन ग्रीन जोन यानी अच्छी हवा में सांस लेने को मिली है। इसके अलावा येलो जोन में 7 दिन और ऑरेंज जोन में 6 दिन एक्यूआई दर्ज किया गया। येलो जोन में एक्यूआई होने पर मध्यम स्थिति रही लेकिन बेहतर हवा नहीं मिल सकी। वही, नोएडा से बेहतर ग्रेटर नोएडा की स्थिति रही। इसेक साथ ही नोएडा के दो एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई ऑरेंज जोन और दो स्टेशन पर येलो जोन में दर्ज किया गया, वहीं ग्रेटर नोएडा के दोनों एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर भी एक्यूआई ऑरेंज जोन में रहा।
आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार
मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में कल हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चलेंगी इससे मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यह स्थिति बन रही है। इसके अलावा अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर हल्की बारिश के साथ मौसम में बदलाव संभव है। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके साथ ही जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। हवाओं की रफ्तार 8 किमी प्रतिघंटा रही और आर्द्रता 67 प्रतिशत दर्ज की गई।
सेक्टर - एक्यूआई
सेक्टर 125 - 265
सेक्टर 62 - 231
सेक्टर 1 - 136
सेक्टर 116 - 173
नॉलेज पार्क 3 - 220
नॉलेज पार्क 5 - 229