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नोएडा (संवाद)। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सेक्टर-121 स्थित जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा की प्राचीन परंपरा बोइता बंदाना मनाई गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर पान-सुपारी अर्पित की और सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में ओडिशा की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। मंदिर के अध्यक्ष प्रमोद बेल, सचिव अभिराम परीदा, अखिलेश, प्रशांत खिलार, भारत प्रधान, दिलीप सवाई, किशोर परीदा, अरुण, चिंटू, अनूप हालदार, सनी, महेश और अभिराम रावत ने आयोजन में सहयोग दिया।