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Noida News: 11 एवेन्यू में आशीष बिष्ट बने एओए अध्यक्ष

Thu, 08 Oct 2026 05:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:44 PM IST
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Ashish Bisht becomes AOA President of 11 Avenue.
ग्रेनो वेस्ट के गौड़ सिटी-2 एवेन्यू 11 में एओए के चुनाव सम्पन्न हुए। स्रोत निवासी
ग्रेटर नोएडा। गौड़ सिटी दो के 11 एवेन्यू में एओए के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जिसमें करीब 730 निवासियों ने मतदान किया। प्रगति टीम के आठ उम्मीदवार निर्वाचित हुए। नई कार्यकारिणी में आशीष बिष्ट को अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार वर्मा को उपाध्यक्ष, आशीष कुमार को सचिव, कमल नयन को कोषाध्यक्ष, छवि चतुर्वेदी को संयुक्त सचिव और प्रियंका उप्रेती को संयुक्त कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा राकेश सक्सेना, सचिन कुमार त्यागी, चंद्रशेखर और अभिषेक अग्निहोत्री ने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभाली है।
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