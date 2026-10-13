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Noida News: मां कूष्मांडा को लगेगा मालपुए का भोग

Tue, 13 Oct 2026 06:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:04 PM IST
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An offering of Malpua will be made to Goddess Kushmanda
नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की होगी आराधना, सुख-समृद्धि की कामना करेंगे श्रद्धालु
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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। श्रद्धालु घरों और मंदिरों में विधि-विधान से पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। ग्रेटर नोएडा के नवादा स्थित श्री शीतला माता शनिधाम के ज्योतिषाचार्य शशिकांत त्रिपाठी के अनुसार, मां कूष्मांडा की आराधना नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। आठ भुजाएं होने के कारण मां को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है।
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