Noida News: सुनपुरा में गली निर्माण में गड़बड़ी का आरोप

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्राम सुनपुरा में दयावती हॉस्पिटल वाली गली के निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। पर्यावरणविद प्रदीप डाहलिया ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को शिकायत देकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत के अनुसार 2024 में गली निर्माण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया था, लेकिन आरोप है कि स्वीकृत कार्य किसी दूसरी गली में कराया जा रहा है। उन्होंने टेंडर, बजट, भुगतान और स्वीकृत स्थल से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।