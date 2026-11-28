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यमुना सिटी। जेवर के दुहेरा गांव में खेत में खड़ी फसल को उजाड़कर रात के समय जेसीबी और डंपरों से मिट्टी का अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। दुहेरा गांव निवासी उदयवीर सिंह ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने 19 अक्तूबर की रात जेसीबी और डंपरों से खेत से मिट्टी खोदकर बेच दी। पीड़ित का आरोप है कि मिट्टी डालने और खोदाई का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में जिला खनन अधिकारी को शिकायत देकर जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो