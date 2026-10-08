Noida News: नोएडा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेगी एयर टैक्सी

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माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है। एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक छोटी दूरी की यात्रा के अलावा शहर के भीतर आवागमन और आपातकालीन एयर एंबुलेंस सेवा भी शुरू करने की योजना है। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) और उबिफ्लाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (द ईप्लेन कंपनी) के बीच करार हुआ है।उबिफ्लाई टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एवं निदेशक डॉ. सत्यनारायण चक्रवर्ती के मुताबिक, एयर टैक्सी सेवा के लिए विमान के साथ ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नियामकीय व्यवस्था और परिचालन प्रक्रियाओं को भी समानांतर रूप से तैयार करना जरूरी है। नोएडा एयरपोर्ट के साथ समझौते से पहले ड्रोन ट्रायल और फिर पायलट वाले विमानों के संचालन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।ई विमान से होगी शुरुआत, बनेंगे चार्जिंग स्टेशनकंपनी अपनी ई-200 एक्स इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के जरिये सेवा शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम इस विमान के संचालन के लिए एयरपोर्ट परिसर में वर्टिपोर्ट और चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।पहले ड्रोन, फिर पायलट वाली उड़ानएयर टैक्सी के संचालन मॉडल का पहले ड्रोन के जरिए परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पायलट वाले ई-200 एक्स विमानों की उड़ानों की योजना है। विमान के परीक्षण और संचालन के लिए डीजीसीए समेत संबंधित एजेंसियों से जरूरी मंजूरियां ली जाएंगी।इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा तैयारएमओयू के तहत एयरपोर्ट परिसर में परीक्षण के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एयर टैक्सी के उतरने-उड़ने के लिए वर्टिपोर्ट और चार्जिंग स्टेशन विकसित होंगे। इसके लिए एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।