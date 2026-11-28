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ग्रेटर नोएडा। कासना थाना क्षेत्र में कंपनी कर्मी सुरेश की हत्या के आरोपी नरेश कुमार की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। मामला थाना कासना में दर्ज है। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि वादी ने केवल शक के आधार पर नरेश को आरोपी बना दिया है। नरेश और मृतक एक ही कंपनी में काम करते थे। इसी आधार पर नाम लिया गया। आरोपी शादीशुदा है और पत्नी-बच्चों की देखभाल करने वाला अकेला सदस्य है। वहीं अभियोजन ने कहा कि नरेश ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, खून लगे कपड़े और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कराया है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। ब्यूरो