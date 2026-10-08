Noida News: चलती ट्रेन से आभूषणों से भरा बैग झपटकर कूदा, आरोपी गिरफ्तार

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सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन थाना पुलिस ने चलती ट्रेन से करीब 12 लाख रुपये के आभूषण से भरा बैग झपटने के मामले में इंद्रलोक निवासी शोएब (26) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने झपटी गई संपत्ति की पूरी बरामदगी की है। वारदात 23 सितंबर की रात दयाबस्ती रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। पुलिस उपायुक्त (रेलवे) बी. भरत रेड्डी ने बताया कि बीकानेर निवासी दिलीप सोनी अपने चार साथियों के साथ बीकानेर एक्सप्रेस में सवार थे। रात करीब 11:42 बजे ट्रेन दयाबस्ती के पास पहुंची तो आरोपी ने उनके हाथ से हरे रंग का बैग झपट लिया और चलती ट्रेन से कूद गया था।चोरी का टेंपो बरामद, दो गिरफ्तार, फरार आरोपी की पहचान